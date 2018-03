26.000 Menschen von Evakuierung betroffen

Für die Entschärfung des Fundes in der Südstadt müssen am 8. April rund 26.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen, wie Ordnungsamtsleiter Udo Olschewski am Donnerstag mitteilte. Betroffen sind auch vier Krankenhäuser, vier Altenheime und die Universität. Die Bombe war am Mittwochabend bei Gartenbauarbeiten in einem Wohngebiet gefunden worden. Nach Angaben der Stadt ist die Bombe zwei Meter lang und hat drei Zünder.

Geräumt werden muss für die Entschärfung ein Radius von 1,5 Kilometern. Betroffen ist auch die Paderborner Innenstadt. Wegen der umfangreichen Planung für die Räumung mit Patienten von Intensivstationen und Pflegebedürftigen will die Stadt die Bombe erst in über eine Woche am Sonntag um 8 Uhr unschädlich machen.

(sef/lnw)