Bollerwagen mit Grill, Kartoffelsuppe und Düsseldorfer Krumme

Altweiber und Rosenmontag fallen jedes Jahr auf ein anderes Datum, doch die offiziellen Traditionen des Brauchtums sind jedes Jahr gleich: der Möhnensturm um 11.11 Uhr aufs Rathaus, der Rosenmontagszug, die Hoppeditzbeerdigung am Aschermittwoch. Doch darüber hinaus haben die Düsseldorfer ihre ganz eigenen Karnevalstraditionen.

Wie Nadine Keller aus Kalkum. Seit Jahren trifft sich die 38-Jährige mit sieben Freundinnen an Altweiber zum Frühstück. Auf die Kinder passen die Väter auf: "Das ist unser Mädels-Tag", sagt Nadine Keller. Dieses Jahr ist sie mit der Ausrichtung dran. "Es gibt Mettbrötchen, Mettwürstchen und Käse", sagt die Mutter von zwei Kindern. "Was deftiges, damit wir alle eine gute Grundlage haben.

Natürlich stimmen sich die Freundinnen auch schon mit Prosecco und einem Gläschen Düsseldorfer Krumme ein. Um 11.11 Uhr stehen die Mädels dann pünktlich am Rathausplatz – natürlich im Kostüm. "Dieses Jahr haben wir das Motto ,Neonbunt jetzt geht's rund', wir sind aber auch schon alle als Schornsteinfeger, Pippi Langstrumpf oder Robin Hood gegangen", sagt Nadine Keller. Je nachdem wie das Wetter ist, lassen sich die Freundinnen treiben, aber auf jeden Fall geht es in den Hühnerstall. "Das hat einfach Tradition und Besitzerin Petra begrüßt uns schon immer."

Tulpensonntag zum Veedelszug nach Gerresheim

Tulpensonntag fahren die Kellers mit der ganzen Familie zum Veedelszug nach Gerresheim. "Da kommt mein Mann her", sagt Nadine Keller. Danach geht auf einen Absacker in die Fuchsjagd. "Rosenmontag sind wir dagegen immer spontan – auch das hat Tradition. Mal sind wir beim Zug in Wittlaer - dieses Jahr aber wieder auf der Kö."

Auch Doris Stricker ist mit ihrem Freundeskreis am Karnevalssonntag immer in Gerresheim beim Veedelszoch unterwegs: "Im Laufe der Jahre haben wir uns nicht nur einen tollen Bollerwagen mit allerlei Schnickschnack gebaut, sondern diesen auch jedes Jahr unserem jeweiligen Motto angepasst. Unsere Truppe war als Froschteich, Engel, Panzerknacker oder Ärzteteam unterwegs – und als besonderes Highlight in 2017 hatten wir das Motto Tour de France. In diesem Jahr gehen wir wieder zurück zu den Wurzeln unserer Kindheit und spielen Cowboy und Indianer, natürlich mit der dazu passenden Musik."

Die Vorbereitungen für Karneval, die manchmal sehr umfangreich sind, machen aber genauso viel Spaß wie der Tag selber findet sie. Inzwischen haben die Freunde sogar einen Grill an den Bollerwagen gebaut, der nach dem Zoch am Alter Markt in Gerresheim angeschmissen wird.

Kneipentour mit den feucht-fröhlichen Jungfrauen

Angela König ist mit 15 anderen "feuchtfröhlichen Jungfrauen" aus Reisholz unterwegs. "Uns gibt es seit 1992", sagt sie. "Wir sind kein eingetragener Verein und waren zu Anfang nur ein kleiner Kreis, doch mittlerweile sind wir 16 Mädels und bekannt bei uns im Bezirk. Wir haben auch einen eigenen Wagen auf dem wir Karnevalsonntag an einem Veedelszoch teilnehmen. Unsere Farben sind Schwarz/Pink, die wir schon wunderbar für Indianer- und Wikinger-Kostüme verwenden konnten."

Altweiber treffen sich die "feuchtfröhlichen Jungfrauen" zum Frühstück und danach geht es nach Holthausen zum Feiern bei der KG Düsseldorfer Räbelchen. Hinterher wartet als Stärkung eine leckere Kartoffelsuppe auf die Mädels-Truppe, die den Tag mit einer kleinen Kneipentour durch Reisholz beenden.

Zum Frühstück laden auch Sascha Hartstack und seine Partnerin an jedem Rosenmontag Freunde zu sich nach Hause in Bilk ein. Anschließend spazieren alle gemeinsam zum Zoch und genießen das bunte Treiben. "Ursprünglich entstand diese Tradition aus einer Einweihungsfete, die ich 2010 veranstaltete", sagt Sascha Hartstack. Alle Gäste hatten nur am Rosemmontag Zeit. "Seit dem haben wir diese Tradition als Rosenmontagsfrühstückweiter gepflegt - es ist jedes Jahr ein wunderschöner Tag mit lieben Freunden und ein fixer Termin."

Siegrid Rehm aus Pempelfort pflegt die Karnevalstradition, die in ihrer Familie schon seit über 40 Jahren besteht: "Schon als Kinder haben wir ungeduldig am Karnevalssonntag darauf gewartet auf die Kö zu gehen und dort fröhlich Straßenkarneval zu feiern.Daran hat sich bis heute nichts geändert. Seit 30 Jahren laufen wir nun als bunte Gruppe aus Familie und Freunden dem Rosenmontagszug voran und haben Spaß daran, mit Musik an unserem Stubenwagen, die Kinder am Straßenrand mit unserem eigenen Wurfmaterial zu beschenken", erzählt Siegrid Rehm. "Wir leben den Karneval und zählen die Tage bis Altweiberfastnacht. Für uns ist Karneval nicht nur die fünfte Jahreszeit, sondern das zweithöchste Fest neben Weihnachten."

Angelika Heiligtag kann sogar über gleich zwei familiäre Karnevalstraditionen berichten: Seit vielen Jahren geht sie gemeinsam mit ihrer Mutter, Ursula Stelzmann, als Möhne verkleidet in die Altstadt, um beim Treiben auf dem Carlsplatz dabei zu sein. Früher war auch die verstorbene Oma mit von der Partie, die jährlich aus dem karnevalsscheuen Bad Salzuflen nach Düsseldorf zum Feiern gekommen ist.

"2002 erbte meine Mutter aus einem Nachlass 50 Krawatten. Als dann Karneval 2003 die damalige Venetia Melanie für die Altstadt-Armenküche um Spenden bat, ist bei uns die Idee entstanden, unsere Krawatten für einen Euro zu verkaufen und den Erlös an die Altstadt-Armenküche zu spenden. Seitdem gehen wir Altweiber immer mit 50 bis 80 Krawatten aus dem Haus und fangen mit dem Verkauf an, sobald wir auf der Bolkerstraße sind. Dann gehen wir weiter über den Marktplatz, manchmal in das Rathaus und weiter zum Möhnetreff am Carlsplatz. Kurioserweise kommen wir beide am Nachmittag immer völlig nüchtern nach Hause. Erst am Abend trinke ich mit meinem Mann dann ein paar gepflegte Bierchen."

Angelika Heiligtag hofft, dass sie diesen Brauch noch lange mit ihrer mittlerweile 80-jährigen Mutter pflegen kann. Doch damit nicht genug: "Die zweite Karnevalstradition in unserer Familie hat mein Vater Karl Heinz Stelzmann initiiert. Als Jugendlicher hat er bereits Anfang der 50er-Jahre mit der Zigeunertruppe Sahm beim Rosenmontagszug mitgemacht. Meine Mutter Ursula wurde schnell vom Karnevalsvirus angesteckt. Es wurden eigene Zigeunerkostüme angefertigt - später auch für Verwandte und Bekannte", sagt Angelika Heiligtag. Seit 1974 ist Ursula Stelzmann die Chefin der Zigeunertruppe, die jeden Rosenmontag mit 40 bis 60 Personen im Zug dabei ist.

"Wir sind kein Verein, das Leihen der Kostüme ist kostenlos", sagt Angelika Heiligtag. "Eine Woche vor Rosenmontag beginnt bei meiner Mutter die große Abholung der Kostüme." Die Truppe freut sich übrigens über Nachwuchs, denn der ist in der Familie nicht vorhanden – und die Eltern haben altersbedingt mittlerweile mit dem langen Zugweg zu kämpfen.

Vom Steigenberger aus den Zug bejubeln

Uta Wahl trauert einer liebgewonnenen Tradition nach, die leider nicht mehr besteht: Den vorbeifahrenden Rosenmontagszug aus einer Suite des Steigenberger Parkhotels anzuschauen. "Die Direktion des Hotels lud jährlich Kunden in eine Suite ein, von der aus man dem Zug zujubeln konnte. Die gesamte Fensterfront an der Seite zum Kaufhof war an Firmen oder Institutionen vermietet", erzählt Uta Wahl. "Es war stets eine tolle Party, man hatte einen super Blick, war nahe dran und bei schlechtem Wetter schön im Trockenen. Der einzige Nachteil: nur wenige Zugteilnehmer konnten so hoch werfen." Als der Zug wegen des Kö-Bogen-Tunnel die Streckenführung ändern musste, endete diese Tradition.

Klaus Lückerath aus Meerbusch hält mit Freunden und Familie schon seit Jahrzehnten an einem unumstößlichen Karnevalsbrauch fest: "Am Karnevalssonntag, auch wenn es regnet, begeben wir uns auf die Kö, um dort den Straßenkarneval mitzuerleben. Ob verkleidet oder auch nicht, hier spielt für uns die (Karnelvals)-Musik. Unseren Bierdurst und den kleinen Hunger stillen wir an den Verkaufsständen. Damit ist für uns der öffentliche Teil des Tages abgehakt und wir gehen nach Hause."

Rosenmontag zelebriert Klaus Lückerath den Karneval traditionell mit Freunden zuhause: "Unser Freundeskreis trifft sich in einer Wohnung zum gemeinsamen Fernseherlebnis – die Übertragung des Düsseldorfer Rosenmontagszugs. Wie sind jedes Jahr aufs Neue wieder fasziniert." Dazu gibt es Kartoffelsalat und reichlich Altbier – und natürlich auch lecker gefüllte Berliner. "Danach lassen wir den Tag ausklingen - mit lauter Karnevalsmusik, zu der dann die angespeckten Pfunde wieder abgetanzt werden."