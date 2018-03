Bohrer fällt in Führung liegend kurz vor Ende aus

Zunächst sah es für Michael Bohrer gut aus. Mit dem neu aufgebauten Renault Clio RS Cup in der Klasse H2 war er für das Team AVIA Racing am Start. Mit schnellen Rundenzeiten konnte er sich an die Spitze der Klasse mit 14 Startern setzen und baute seine Führung aus. Doch nach rund anderthalb Stunden rollte er mit Motorschaden aus. Zu diesem Zeitpunkt hatte er über fünf Minuten Vorsprung.

Für Lance David Arnold, nach Jahren im Mercedes, war es seit langen wieder ein Einsatz auf einem Porsche. In der Klasse SP 9 pilotierte er einen Porsche 911 GT3 R vom Frikadelli Racing Team. In der Gesamtwertung belegte er nach vier Rennstunden Rang 21. "Ich habe mich etwas zurückgehalten, um wieder rein zukommen und habe einiges ausprobiert. Kurz vor Rennende erhielt ich noch eine Stop-and-Go-Strafe wegen eines Gelbverstoßes. Ich soll statt 120 laut Rennleitung 132 Stundenkilometer schnell gewesen sein. Das kann nicht sein, da ich den Tempobegrenzer eingeschaltet hatte. Ich konnte nicht das Gegenteil beweisen, da die Inbordkamera ausgefallen war", so Arnold.

Kurzfristig ging André Lotterer, der unter anderem in der Formel E startet, an den Start. Mit einem Porsche Caymann (Klasse V5) des Teams Pro Sport-Performance GmbH bestritt er mit Mike David Ortmann das Rennen und belegte in der Klasse Platz vier und in der Gesamtwertung Rang 69. "Ich bin für das 24-Stunden-Rennen im Mai an den Start gegangen. Dafür muss ich eine bestimmte aktuelle Anzahl von Runden auf der Nordschleife nachweisen", so Lotterer zu seinem kurzfristig angesetzten Start.

(TSP)