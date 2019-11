Bodenbeläge Heckmann : Bodenbeläge Heckmann – für ein gemütlich gesundes Zuhause

Die Firma Bodenbeläge Heckmann im Saarwellinger Gewerbegebiet John ist seit über vier Jahrzehnten ein kompetenter und zuverlässiger Partner, wenn es um die individuelle und wohngesunde Gestaltung der eigenen vier Wände geht.

Immer mehr Menschen legen bei der Gestaltung ihrer Innenräume nicht nur großen Wert auf Design. Vielmehr spielt das

Thema „Gesundes Wohnen“, die sogenannte Wohngesundheit, eine immer größere Rolle

– sorgen doch natürliche und gesunde Werkstoffe, gerade am Boden und an den Wänden,

für eine gesunde Wohlfühl-

atmosphäre. Außerdem eignen

sich solche Produkte nicht nur für Allergiker, sondern beugen auch Allergien vor. Individuelle Designs und gesundes Wohnen schließen sich dabei nicht aus. Ganz im Gegenteil: Das Familienunternehmen Heckmann bietet hier ein vielfältiges Leistungsspektrum und kompetente Beratung. Ein Schwerpunkt der Firma rund um Rita, Hans-Werner und Jörg Heckmann sind

Bodenbeläge in großer Auswahl aus deutscher Produktion, die den höchsten Gesundheits-

standards genügen und entsprechend zertifiziert sind. Dazu gehören Teppichböden von JAB Anstoetz, Anker, Vorwerk und Dura. Das Sortiment komplettieren die vornehmlich aus Wolle, aber auch aus anderen Materialien gefertigten Naturteppichböden von TWN. Im großzügigen Parkettstudio finden qualitätsbewusste Kunden Parkette und Laminate renommierter Hersteller wie Tarkett und Joka, außerdem Design-Vinylböden, die als Planken zum Klicken oder Kleben sowie als Rollenware erhältlich sind. Teppichböden gibt es als Rollenware in verschiedenen

Breiten zu attraktiven Preisen, Vinylböden in Bahnen zu 300, 400 und 500 Zentimeter Breite.