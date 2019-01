später lesen Auto überschlägt sich Vier Menschen bei Unfall in Bochum schwer verletzt FOTO: Feuerwehr / Feuerwehr Bochum FOTO: Feuerwehr / Feuerwehr Bochum Teilen

Twittern







Bei einem Unfall in Bochum sind am Samstagmorgen vier Menschen schwer verletzt worden. Ein Auto hat sich aus bisher ungeklärter Ursache in der Stadt überschlagen.