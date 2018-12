Ein Polizist hat in Bochum bei einem Einsatz einen Mann erschossen. Die Beamten seien am Sonntagabend zu einem Einsatz gerufen worden und hätten den 74-Jährigen kontrollieren wollen, sagte ein Sprecher der Polizei Bochum. Der Zwischenfall ereignete sich gegen 19.50 Uhr in der Velsstraße. Warum die Polizei gerufen wurde, war zunächst nicht bekannt.

Der Mann hätte während der Kontrolle plötzlich einen Gegenstand gezogen. Diesen Gegenstand hielt ein Beamter Medienberichten zufolge vermutlich für eine Waffe. Daraufhin habe einer der Polizisten nach ersten Erkenntnissen mehrere Schüsse abgegeben, der Mann sei tödlich verletzt worden. Es sei noch versucht worden, ihn wiederzubeleben - aber vergeblich. Aus Neutralitätsgründen übernahm eine Mordkommission aus Essen die Ermittlungen. Der genaue Hergang und die Identität des Mannes waren in der Nacht noch nicht bekannt. Mit weiteren Informationen wird am Morgen gerechnet.

(juju/siev/dpa)