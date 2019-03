Nachdem eine Frau in Bochum einen Herzinfarkt erlitten hat, ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft nun wegen unterlassener Hilfeleistung. Das sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Der Frau sei am vergangenen Donnerstagvormittag schlecht geworden und sie habe keine Luft mehr bekommen.

Nach Angaben der Frau habe sie etwa 20 Minuten am Boden gelegen, niemand habe geholfen. Viele Passanten sollen einfach vorbeigegangen sein. Schließlich riefen Zeugen den Notruf und die Frau konnte reanimiert werden. Die Polizei hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen unterlassener Hilfeleistung eröffnet.

Vor mehr als zwei Jahren war in Essen ein 83-Jähriger in einer Bankfiliale zusammengebrochen. Mehrere Kunden ignorierten den Mann, der später im Krankenhaus verstarb. Die Zeugen wurden wegen unterlassener Hilfeleistung verurteilt.

(kess/dpa)