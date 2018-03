Blitzheilung – Harry Kane vor Comeback gegen Chelsea

Stürmerstar Harry Kane kehrt beim englischen Fußball-Erstligisten Tottenham Hotspur womöglich schneller zurück als erwartet. Laut Teammanager Mauricio Pochettino könnte der 24-Jährige nach seiner Mitte März erlittenen Sprunggelenksverletzung bereits am Ostersonntag (17.00 Uhr) im Auswärtsspiel bei Meister FC Chelsea wieder mitwirken. "Vielleicht reicht es für das Wochenende. Aber das Wichtigste ist, dass seine Reha so gut läuft", sagte Pochettino auf einer Pressekonferenz am Donnerstag. Kane hatte sich vor zweieinhalb Wochen verletzt, damals war von einer Rückkehr ins Training im April die Rede. Seit 1990 hat Tottenham nicht mehr bei den Blues gewonnen. Der Titelverteidiger braucht im Endspurt um die Champions-League-Plätze dringend einen Sieg: Mit einem Dreier käme Chelsea bis auf zwei Punkte an Tottenham auf Rang vier heran.

(sid)