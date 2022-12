Ermittlungen dauern an : Zwölfjähriger Junge mit Audi in Saarbrücken unterwegs

(Symbolfoto) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Saarbrücken In Saarbrücken hat die Polizei am frühen Samstagmorgen einen Zwölfjährigen in einem Audi angehalten. Was bisher bekannt ist.

Die Polizei hat am Samstagmorgen, 17. Dezember, einen Jungen (12) hinter dem Steuer eines Audis angehalten. Mit ihm im Auto waren noch vier weitere Jugendlich. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, war der Zwölfjährige den Beamten gegen 4.15 Uhr aufgefallen, als er gerade an der Wilhelm-Heinrich-Brücke auf die A 620 in Richtung Saarlouis auffuhr. Dabei verlor er fast die Kontrolle über den Wagen.