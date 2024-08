Zwei Verletzte Auto überschlägt sich nach Unfall auf der L126 zwischen Sulzbach und St. Ingbert

Wie die Polizei in Sulzbach mitteilte, gehen die Beamten nach den ersten Ermittlungen davon aus, dass eine Autofahrerin mit ihrem Wagen aus Richtung Sulzbach kommend auf der L126 im Bereich der sogenannten Feuchtinger Schere nach links in Fahrtrichtung St. Ingbert abbiegen wollte. Zeitgleich näherte sich eine Frau mit ihrem Pkw über die L252 aus Richtung Saarbrücken kommend. Sie wollte nach links in Fahrtrichtung Sulzbach abbiegen und hätte laut Mitteilung der Polizei Vorfahrt gehabt.