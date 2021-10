Zweifache Körperverletzung : Betrunkener Mann schlägt grundlos auf zwei Männer in Völklingen ein

Völklingen Zweifache Körperverletzung in Ludweiler-Warndt: Dort stellte die Polizei einen betrunkenen Schläger nachdem dieser einen anderen Mann unvermittelt angegriffen hatte. Kurz danach griff er direkt den nächsten Mann an.

Für gleich zwei Einsätze sorgte in der Nacht auf den Samstag ein betrunkener 33-Jähriger mit Wohnort in Frankreich in Völklingen. Gegen 3.22 Uhr befand sich der Mann in einer Gaststätte in Ludweiler-Warndt. Dort schlug er einem anderen Gast scheinbar unvermittelt ins Gesicht. Wie die Polizei Völklingen mitteilt, kannte das Opfer den Täter nicht.