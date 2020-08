In Saarbrücken und Neunkirchen : Zwei weitere Drogentote im Saarland

Saarbrücken Die Polizei meldet zwei weitere Drogentote im Saarland.

Ein 38-jähriger Mann aus Saarbrücken ist an einer Überdosis Drogen verstorben. Er wurde bereits im April dieses Jahres durch den Hausmeister leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Er war als Drogenkonsument bekannt. Ebenfalls im April dieses Jahres ist ein 37-jähriger Mann aus Saarbrücken an einer Drogenvergiftung verstorben. Passanten fanden ihn in Neunkirchen leblos in seinem Fahrzeug vor. Die beiden Männer sind das 22. und das 23. Drogenopfer im Jahr 2020,