Unfallflucht, Verkehrsgefährdung und fahrlässige Körperverletzung Bei Unfall in Walhausen: Motorradfahrer und Beifahrerin verletzt

Gegen 19.30 Uhr ist der Mann, der aus dem Landkreis St. Wendel kommt, mit seinem Auto auf Höhe des Kreisverkehrs Obereckstraße/Schoosbergstraße in die Steinberger Straße abgebogen, um danach in Richtung Türkismühle zu fahren. Hier ist er mit einem Motorrad zusammengestoßen, das ebenfalls in Richtung Steinberg-Deckenhardt gefahren ist.