Polizei ermittelt Ursache : Zwei Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall in Saarbrücken (mit Bildergalerie)

Foto: BeckerBredel 9 Bilder Schwerer Unfall in Brebach

Saarbrücken Zwei Menschen sind bei einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Saarbrücken verletzt worden. Die Polizei ermittelt noch, was die Ursache sein könnte – hat aber bereits eine Vermutung.

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Mühlenweg in Saarbrücken-Brebach wurden am Donnerstagmorgen zwei Menschen verletzt. Die Ecke Mühlenweg und Scheidter Straße wurde gesperrt, später der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es kam trotzdem zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst bei der Versorgung der verunfallten Personen. Unfallursache könnte Unachtsamkeit beim Abbiegen sein – der Kreuzungsbereich gilt als besonders schlecht einsehbar und wird durch eine Ampel geregelt. Die Polizei muss dazu nach eigenen Angaben noch weitere Ermittlungen abwarten.