Verkehrsunfall : Zwei Pkw auf der A1 Richtung Trier zusammengestoßen — eine Person schwer verletzt

Nonnweiler Bei einem Verkehrsunfall auf der A1 Richtung Trier wurden am Samstagmittag drei Personen verletzt, eine davon schwer. In Höhe der Anschlussstelle Nonnweiler-Braunshausen kam es laut Polizeiangaben zu einem Zusammenstoß zweier Pkw.

Am Samstagmittag sind auf der A1 Richtung Trier zwei Pkw zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Polizei ungefähr in Höhe der Anschlusstelle Nonnweiler-Braunshausen. Insgesamt wurden drei Personen verletzt — zwei davon leicht, eine schwer. An beiden Fahrzeugen soll es zu einem Totalschaden gekommen sein.

Wie die Polizei weiter mitteilte, soll ein 36-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen die linke Fahrspur der an dieser Stelle zweispurigen A1 von der Anschlussstelle Braunshausen kommend in Richtung Trier befahren haben. Ein 51-jähriger Mann aus der Gemeinde Tholey befuhr zeitgleich die rechte Fahrspur in gleicher Fahrtrichtung hinter einem Lkw her. Kurz hinter der Anschlussstelle habe der 36-Jährige auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über den Wagen verloren und fuhr mit der Front seines Pkw fast ungebremst in das Heck des Pkw des 51-Jährigen. Die Polizei vermutet, dass der Unfall aufgrund deutlich überhöhter und nicht angepasster Geschwindigkeit passierte.