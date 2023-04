Polizei im Einsatz Streit zwischen zwei Personengruppen in Homburg eskaliert – zwei Männer verletzt

Auf dem Vorplatz des Homburger Rathauses in unmittelbarer Nähe der Osterkirmes ist es am Ostersonntag gegen 23.20 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. „Im Rahmen verbaler Streitigkeiten, welche sich schließlich zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung entwickelten, wurde auf zwei junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren eingeschlagen und eingetreten“, teile ein Sprecher der Polizei am Morgen mit.