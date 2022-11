21-jährige Fahrerin übersah den Mann : Zum Schlafen auf den Boden eines Parkplatzes gelegt — Mann von Auto überrollt

Saarlouis In Saarlouis ist es Samstagnacht zu einem unglücklichen Zwischenfall gekommen: Auf der Suche nach einem Parkplatz überrollte eine 21-jährige Autofahrerin einen Mann, der sich zum Schlafen auf den Boden gelegt hatte. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Fahrerin.

Der 57-Jährige wurde nur leicht verletzt

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei lag der Mann gegen 0.30 Uhr bäuchlings auf einem Parkplatz in der Schulstraße in Saarlouis. Die VW-Fahrerin fuhr mit ihrem Pkw auf den schwach beleuchteten Parkplatz und übersah dabei offenbar den dunkel gekleideten Mann, sodass sie den 57-Jährigen im Bereich der Beine überrollte. Der Mann trug lediglich leichte Blessuren und Schürfwunden davon. Er wurde in einem nahen Krankenhaus ärztlich behandelt.