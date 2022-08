Die Polizei bittet um Mithilfe : 33-jährige Frau aus Schiffweiler vermisst

Die Polizei bittet um die Unterstützung aus der Bevölkerung: Die 33-jährige Sabrina Schuler aus Schiffweiler wird seit Dienstag vermisst.

Seit Dienstag, 23. August, wird die 33-jährige Sabrina Schuler aus Schiffweiler vermisst. Zuletzt soll sie sich laut Ermittlungen der Polizei am Mittwoch, 24. August, in der Mainzer Innenstadt in der Straße Flachsmarkt aufgehalten haben. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.