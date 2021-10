Kuriose Tarnung im Drogenschmuggel : Spürnase des Saarbrücker Zollamtes erschnüffelt in Cannabis getränkte Fruchtgummis

Spürnase des Saarbrücker Zollamtes erschnüffelt in Cannabis getränkte Fruchtgummis

Zollhund Siska im Einsatz in Speyer. Foto: Hauptzollamt Saarbrücken

Saarbrücken/Speyer Mit einer ungewöhnlichen Tarnung wollte ein Empfänger aus Stuttgart diese Woche seine Cannabis-Produkte empfangen. An der internationalen Frachtstation in Speyer war für das Paket allerdings Endstation – dank dem Einsatz eines tierischen Helfers aus Saarbrücken.

Ein Paket mit Süßigkeiten sorgte an der internationalen Frachtstation Speyer die Tage für Staunen. Aufmerksam geworden waren die Beamten auf das Paket dank der Unterstützung eines ganz besonderen Helfers: Zollhund „Siska“ vom Hauptzollamt Saarbrücken. Der sechsjährige Hund ist seit 2018 beim Hauptzollamt der Landeshauptstadt im Einsatz und wird von Zollhundeführer Sascha Becker geführt.

Auf der Suche nach verbotenen Drogenlieferungen in Speyer wurde Siska auf ein Paket aus Spanien aufmerksam. Mittels „einfrieren“ zeigte der Zollhund an, dass er etwas gefunden hatte. Als die Zöllner das Paket öffneten, fanden sie Fruchtgummis und Kaudragees vor. Aber der erste Blick täuschte: Bei genauerer Untersuchung erkannten die Beamten nicht nur Manipulationen an den Verpackungen, sondern stellten auch fest, dass die einzelnen Packungen deutlich schwerer waren als angegeben.