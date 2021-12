Grenzüberschreitende Operation : Zoll und Polizei aus Saarland, Lothringen und Luxemburg: Großkontrolle im Dreiländereck

Dreiländereck Einsatzkräfte des Zolls und der Polizei aus dem Saarland, aus Lothringen und aus Luxemburg haben gezielt nach Kriminellen und Ganoven gesucht.

Großkontrolle im Dreiländereck: Vom späten Nachmittag an waren am Donnerstag Kräfte des Zolls und der Polizei aus dem Saarland, aus Lothringen und aus Luxemburg im Einsatz, um in einer grenzüberschreitenden Operation gezielt nach Kriminellen und Ganoven zu suchen.