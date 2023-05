Beamte finden Gold, Waffen und Bargeld Zoll schnappt mutmaßlich international agierenden Geldwäscher im Saarland

„Darüber hinaus ermöglicht das Hawala-Banking per se die Geldwäsche und ist nicht nur deshalb ohne Genehmigung und Kontrolle durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht verboten“, so Carina Orth, Pressesprecherin des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main. Der 31-jährige Hauptbeschuldigte wird verdächtigt, Teil eines international agierenden Hawala-Systems zu sein. Die Ermittlungen und die Auswertung der aufgefundenen Beweismittel dauern derweil an.