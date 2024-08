Zoll filzt Koffer aus der Türkei Großer Zigaretten-Schmuggel fliegt am Flughafen Saarbrücken auf

Der Versuch, heiße Ware unbemerkt nach Deutschland einzuführen, ist danebengegangen. Denn der Zoll hat am Flughafen in Saarbrücken Tausende Zigaretten beschlagnahmt, die geschmuggelt werden sollten. Sie waren in einem Koffer versteckt, der wiederum in einem Koffer deponiert worden war. So sollte der illegal ins Land gebrachte Tabak vor den neugierigen Blicken der Ermittler verborgen bleiben.