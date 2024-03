Wie das Hauptzollamt Saarbrücken mitteilt, haben Kontrollbeamte am Wochenende zwei Haftbefehle vollstreckt, vier Strafverfahren eingeleitet sowie Steuern in Höhe von rund 2 600 Euro eingenommen und Drogen sichergestellt. „Das zöllnerische Gespür hat am vergangenen Wochenende erneut Erfolg bewiesen“, so ein Sprecher des Hauptzollamts.