Tabaksteuer umgangen Saarbrücker Zoll beschlagnahmt über 4000 Zigaretten bei Kontrolle

Der Saarbrücker Zoll hat am vergangenen Freitagabend, 12. Januar, 4080 Zigaretten und 600 Heets (Tabaksticks) in einem Kleintransporter entdeckt. Wie ein Sprecher am Montag mitteilte, kontrollierte eine Einheit des Zolls in Saarbrücken an diesem Abend auf der A8 in Fahrtrichtung Luxemburg Fahrzeuge, die auf dem Weg nach Luxemburg waren.