116 Personen befragt : Dutzende Verstöße festgestellt: Zoll kontrolliert Corona-Testzentren im Saarland

Saarbrücken Beamte des Zolls haben Anfang März im Saarland und in Rheinland-Pfalz mehrere Corona-Testzentren kontrolliert. Insgesamt wurden über 100 Personen befragt – dabei stellten die Beamten etliche Verstöße fest.

Am 4. März haben Beschäftigte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamtes Saarbrücken die Beschäftigungsverhältnisse in 72 Corona-Testzentren im Saarland und in Rheinland-Pfalz überprüft. Das teilte das Hauptzollamt Saarbrücken am Montag (7. März) mit.