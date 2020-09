Schwarzgeld? : Hunde finden zwei Millionen Euro

Ein Spürhund vom Zoll und sichergestellte Geldscheine (Archivfoto). Foto: dpa/Arne Dedert

Luxemburg Insgesamt rund zwei Millionen Euro haben Bargeld-Spürhunde vom Luxemburger Zoll in den vergangenen Wochen bei mehreren Passagieren am Flughafen in Luxemburg erschnüffelt. Das Bargeld sei nicht ordnungsgemäß angemeldet worden und sollte im eingecheckten Gepäck Richtung Istanbul geschmuggelt werden, teilte die Zollverwaltung am Mittwoch in Luxemburg mit.

Für den Fund waren zwei Spürhunde an drei Arbeitstagen im Einsatz gewesen.

Die Besitzer des Geldes hätten gegen die europäische Gesetzgebung verstoßen, hieß es vom Zoll. Denn Beträge ab 10 000 Euro, die in die EU oder aus der Gemeinschaft herausgebracht werden, müssten angemeldet werden. Wer Bargeld ohne Anmeldung transportiere, müsse mit einer Strafe bis zu 25 000 Euro rechnen. Zudem könne dann das gesamte Bargeld beschlagnahmt werden, hieß es.

(dpa)