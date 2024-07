Äußerst gefährliche Situation Zoff um Lärm in der Nacht? Drei Männer in Homburg mit Messer bedroht

„Eine Gruppe von drei Männern hielt sich vor einem Mehrparteienhaus in in der Saarbrücker Straße auf“, teilt ein Sprecher der Polizeiinspektion Homburg auf SZ-Anfrage mit. „Daraufhin ist ein Mann aus dem Haus gekommen und geriet zunächst verbal in Streit mit den drei anderen Männern.“ Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug der Mann – vermutlich ein Bewohner – einem der drei anderen Männern mit der Faust in die Hüfte und bedrohte dann die ganze Gruppe mit einem Messer. Es könnte sich laut Polizei aber auch um einen Besucher eines Anwohners in dem Haus gehandelt haben.