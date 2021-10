Nach umfangreichen Suchmaßnahmen : Zielfahnder nehmen flüchtigen Einbrecher (30) in Dirmingen fest

Zielfahnder nehmen flüchtigen Einbrecher (30) in Dirmingen fest

Saarbrücken/Eppelborn Nach umfangreichen Suchmaßnahmen haben Zielfahnder am vergangenen Samstag zugeschlagen und einen flüchtigen Einbrecher festgenommen. Er sitzt nun in der JVA Saarbrücken.

Gegen 11.10 Uhr am vergangenen Samstag (16. Oktober) hat das Dezernat für Zielfahndung, in Zusammenarbeit mit der FASt (Fahndung/Aufklärung/Straßenkriminalität) der Polizei-Inspektion (PI) Saarbrücken einen Mann festgenommnen. Der 30-Jährige muss aufgrund von Einbrüchen und Drogendelikten eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren verbüßen.

Bereits Ende 2020 sollte der Gesuchte seine Haftstrafe antreten, kam dieser Aufforderung jedoch nicht nach und tauchte unter. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann, der ohne festen Wohnsitz ist, bei seiner Flucht intensiv von Familie und Freunden unterstützt, so dass es der Polizei zunächst nicht gelang ihn dingfest zu machen.

Nach einem Hinweis gelang es den Zielfahndern gemeinsam mit Ermittlern der FASt Flüchtigen in einem Wohnwagen auf einem Campingplatz in Eppelborner Ortsteil Dirmingen aufzuspüren. Als der Gesuchte die für ihn brenzlige Situation bemerkte, flüchtete er über das unübersichtliche Campingplatzgelände in Richtung umliegender Felder und Wälder.