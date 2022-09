Fahndungsfoto veröffentlicht : Zeugen gesucht: Wer kennt diesen Räuber?

Saarlouis Bereits im vergangenen Jahr erbeutete ein Mann in Saarlouis den Geldbeutel eines Jugendlichen. Nun hat die Polizei ein Foto des Täters veröffentlicht. Wer kennt diesen Mann?

Nach einem Raub in Saarlouis sucht die Polizei nun anhand eines Fotos Zeugen. Bereits am 4. Dezember 2021, bedrohte ein unbekannter männlicher Täter zusammen mit weiteren Tatbeteiligten gegen 22 Uhr einen Jugendlichen in Saarlouis und verlangte die Herausgabe seines Geldbeutels. Der Täter erbeutete hierbei 300 Euro Bargeld.