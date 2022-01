Kampfmittelräumdienst fand weitere Munition : Weltkriegsgranaten in Sulzbacher Bunker brennen: Polizei geht von Brandstiftung aus

Weltkriegsgranaten in Sulzbacher Bunker brennen: Polizei geht von Brandstiftung aus

Sulzbach Mysteriöser Rauch stieg am Samstagabend im Sulzbacher Stadtteil Hühnerfeld auf. Spaziergänger bemerkten ein Feuer in einem alten Wehrmachtsbunker und alarmierten die Feuerwehr. Der Brand war glücklicherweise schnell unter Kontrolle.

Temperaturen bis zu 450 Grad bei Munitionsbrand in Bunkeranlage in Sulzbach

„Als Ursache konnte Abbrand von Munition festgestellt werden“, teilt die Feuerwehr Sulzbach in einem Facebook-Beitrag mit. „Messungen mittels Wärmebildkamera ergaben zunächst Temperaturen von 450 Grad.“ Die Feuerwehrleute sperrten den Bereich im Umkreis von 50 Metern und alarmierten den Kampfmittelräumdienst. Dieser konnte bald die Brandursache identifizieren: zwei alte Granaten. In einem Wasserbad kühlte der Kampfmittelräumdienst die Granaten herunter und beseitigte sie anschließend. Anschließend übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei.