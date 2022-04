Polizei sucht Zeugen : Frau (59) wird bei Verkehrsunfall in Saarbrücken schwer verletzt

Die Polizei in Saarbrücken sucht nach einem Unfall Zeugen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Stefan Puchner

Saarbrücken In Saarbrücken hat sich am Freitagabend (8. April) gegen 20.30 Uhr im Kreuzungsbereich „Malstatter Straße/Heuduckstraße“ ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, wurde dabei eine Frau (59) schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Beamten überquerte die Fußgängerin den dortigen Fußgängerüberweg und wurde von einem 42-jährigen Autofahrer nicht rechtzeitig wahrgenommen.

„Die Frau musste notärztlich versorgt werden und wurde in ein Saarbrücker Krankenhaus gebracht“, teilte ein Sprecher mit. Mangels Zeugen konnte der genaue Unfallhergang bislang noch nicht geklärt werden.