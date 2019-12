Ganz Biesingen ist entsetzt : Unbekannte zerstören frisch restauriertes Wegekreuz

Erst kürzlich sanierten Werner Hennchen (links) und Wolfgang Vogelgesang das Wegekreuz am Friedhof in Biesingen. Jetzt liegt es in Trümmern. Foto: Annette Weinmann

Blieskastel Das rund 400 Kilogramm schwere Ehrenmal muss nun komplett erneuert werden. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

Ausgerechnet in der Adventszeit, in der man sich innerlich auf das Christenfest vorbereitet und die für viele Menschen die Zeit der Besinnung bedeutet, schlugen bisher unbekannte Täter am Friedhof in Blieskastel-Biesingen zu. In der Zeit von Mittwoch, 4. Dezember, 22 Uhr bis 6.15 Uhr des Folgetages, ist nach Polizeiangaben in der Straße „Im Dorf“, ein etwa zwei Mal zwei Meter großes Wegekreuz aus Sandstein mutwillig zerstört worden.