Feuer in der Gießerei : Zehn Verletzte nach Brand bei Automobilzulieferer in St. Ingbert

St. Ingbert Ursache des Unglücks am Dienstagmorgen war offenbar das Austreten von flüssigem Aluminium. Die Gefahr eines Großbrandes bestand nicht.

Am Dienstagmorgen hat sich in der Saarbrücker Straße in St. Ingbert bei einem ortsansässigen Automobilzulieferer ein Betriebsunfall ereignet bei dem zehn Menschen leicht verletzt wurden. Wie die Polizeiinspektion St. Ingbert mitteilt, kam es während des Arbeitsprozesses zum Überlauf von flüssigem Metall, , was in der Folge zu einem kleineren Brandgeschehen und entsprechender Rauchentwicklung führte. Ein Polizeisprecher des Landespolizeipräsidiums hatte das Metall am Morgen als flüssiges Aluminium identifiziert.