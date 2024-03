Tür eingetreten Wohnungseinbruch in Losheim: Täter bedrohte Bewohner mit Messer

Losheim am See · In der Gemeinde Losheim am See kam es vergangene Nacht zu einem Wohnungseinbruch mit versuchtem Diebstahl. Dabei bedrohte der Täter die Bewohner des Hauses mit einem Messer.

25.03.2024 , 14:07 Uhr

Symbolbild: Der Täter versuchte zunächst ein Fenster aufzuhebeln. Als das nicht funktionierte, trat er die Tür ein. Foto: dpa/Marijan Murat