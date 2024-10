„Fünf Minuten später hätte das hier bös enden können“ Wohnung in Saarlouis steht in Flammen – Bewohner schwer verletzt

Ein Zimmerbrand in der Fraulauterner Schachtstraße in Saarlouis hat am späten Montagabend, 7. Oktober, einen Schwerverletzten gefordert. Dank der Aufmerksamkeit eines im Dachgeschoss lebenden Nachbarn konnten sich beide Personen selbstständig durch das stark verqualmte Treppenhaus in Sicherheit bringen.