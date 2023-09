Großeinsatz in Saarbrücken-Malstatt Wohnung in Mehrfamilienhaus in Brand – Feuerwehr rettet eine Person vor dem Feuer

Saarbrücken-Malstatt · In Saarbrücken-Malstatt brannte es am frühen Sonntagmorgen in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Für einen Bewohner wäre der Brand beinahe fatal gewesen.

24.09.2023, 09:51 Uhr

Foto: dpa/David Inderlied