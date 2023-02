Zwischen Mettlach und Losheim : Nach Wildunfall drohen Autofahrer aus Merzig erhebliche Konsequenzen

Merzig Ein Unfall zwischen Mettlach und Losheim in der Nacht auf Freitag dürfte weiterreichende Folgen für einen Autofahrer haben. Denn die Polizei tauchte wenig später auf seiner Arbeit auf und stellte noch was anderes fest.

Der Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Reh wird womöglich auch kostspielige Folgen für einen Fahrer nach sich ziehen. Denn Ermittler kreuzten in der Nacht auf Freitag, 17. Februar, bei dem Mann an seiner Arbeitsstelle auf – wo sie noch was ganz anderes mitbekamen. Das berichtet ein Sprecher der Polizeiinspektion Nord-Saarland in Wadern.