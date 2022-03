Feuerwehr ist vor Ort : Brand in Wiebelskirchen zerstört Wohnhaus – Feuerwehr und THW tragen einsturzgefährdetes Dach ab (mit Bildergalerie)

Update Wiebelskirchen Ein Feuer hat im Neunkircher Stadtteil Wiebelskirchen ein leerstehendes Wohnhaus zerstört. Die Feuerwehr war mit dem Technischen Hilfswerk (THW) bis zum späten Mittwochnachmittag an der Unglücksstelle. Mittlerweile übernahmen Brandermittler der Polizei die Suche nach der Ursache. Und sie habe bereits erste Hinweise, was der Auslöser gewesen sein könnte.

Großbrand in Neunkirchen-Wiebelskirchen: Dabei ist ein mächtiges Wohnhaus in Flammen aufgegangen. Die Polizei war gegen 5 Uhr am Mittwoch, 23. März, alarmiert worden. Deren Einsatz zog sich bis in den späten Nachmittag hin. Wegen der Einsturzgefahr musste sie noch die Kollegen des Technischen Hilfswerkes (THW) hinzurufen.