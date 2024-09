Saar-Fußballverband befasst sich mit Vorfall Nach Tumult bei Fußballspiel in Wiebelskirchen – Fall landet vorm Sportgericht

Nach den handgreiflichen Auseinandersetzungen nach Spielende in Wiebelskirchen während einer Begegnung in der Bezirksliga Saarland-Ost hat sich der Saarländische Fußballverband (SFV) zu dem Vorfall geäußert. Mindestens eine Zuschauerin war bei dem Zwischenfall verletzt worden. Die Polizei in Neunkirchen ermittelt sowohl gegen die Frau als auch gegen den Schiedsrichter der Partie. Unterdessen verweist der Verband auf die Spielordnung, gegen die möglicherweise verstoßen wurde.