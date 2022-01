Über 30 Einsätze wegen Winterwetter : Zahlreiche Unfälle im Saarland wegen Glätte

Update Saarbrücken Das Winterwetter am Donnerstagmorgen macht vielen Autofahrern im Saarland zu schaffen. Die Polizei meldete am Morgen zahlreiche Unfälle auf den saarländischen Straßen.

Zwischen 5.30 und 9.00 Uhr meldet die Führungs- und Lagezentrale der Polizei saarlandweit 39 witterungsbedingte Einsätze. Dabei handelte es sich in 36 Fällen um Verkehrsunfälle. Bei acht von ihnen wurden Personen verletzt. In zwei Fällen wurden am Hang liegen gebliebene Lkw gemeldet. In einem Fall eine spiegelglatte Straße.