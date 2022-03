Autofahrer aufgepasst! : Rückkehr des Winterwetters: Meteorologen erwarten Schnee und Glätte im Saarland

Foto: dpa/David Young

Offenbach/Saarbrücken Der Winter kehrt zurück: Im Saarland und in Rheinland-Pfalz kann es in den kommenden Tagen teilweise bis in die tiefe Lagen schneien. Ein Überblick.

Am Donnerstag sinkt die Schneefallgrenze im Saarland und in Rheinland-Pfalz zunächst bis in die mittleren Lagen ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Sitz in Offenbach am Morgen mitteilte. Es herrscht Glättegefahr. Im Süden hingegen kann es auch am Abend noch regnen. Die Höchstwerte liegen bei fünf bis zehn Grad, in den Hochlagen der Eifel bei etwa drei Grad.

In der Nacht zum Freitag schneit es teils bis in die tiefen Lagen. Im Südwesten und am Mittelrhein gibt es Regen oder Schneeregen. In der Südhälfte kann es auch längere Niederschlagspausen geben. Lokal kann es glatt werden. Die Tiefsttemperaturen liegen von Süd nach Nord bei drei bis minus ein Grad. In den Hochlagen kann es bis zu minus drei Grad kalt werden.