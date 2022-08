Die nächste Hitzewelle : Heute bis zu 39 Grad im Saarland erwartet – Ärzte warnen vor Gesundheitsrisiken

Die Sonne steht über dem Aussichtsturm Cloef bei Orscholz. Um die 35 Grad Celsius waren schon am Mittwoch für das Saarland gemeldet. Am Donnerstag soll es noch einmal heißer werden. Foto: dpa/Harald Tittel

Homburg Am heutigen Donnerstag wird es in der Region erneut besonders heiß. Damit wächst vor allem für ältere Menschen die Gesundheitsgefahr.

Es gebe Personen, die sich bei Hitze unnötigerweise selbst in Gefahr brächten, sagt die Professorin Dr. Ingrid Kindermann, Herzspezialistin am Universitätsklinikum des Saarlandes. Sie berichtet von Patienten vornehmlich im Rentenalter, die unbedingt ihren Tagesplan abspulen wollten und daher in der größten Mittagshitze ihren Rasen mähten. Die Medizinerin empfiehlt allen, denen es möglich ist, sich zu schonen, sich im Haus aufzuhalten und mindestens zwei bis drei Liter zu trinken – „am besten Wasser“.