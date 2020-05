Bisher 35 Bewohner positiv : 35 Infektionen in Mainzer Flüchtlingsunterkunft

35 Infektionen in Mainzer Flüchtlingsunterkunft

Mainz In einer Mainzer Flüchtlingsunterkunft, die seit einer Woche unter Quarantäne steht, sind weitere Corona-Infektionen bekannt geworden. Insgesamt seien 35 weitere Bewohner positiv auf das Virus Sars-Cov-2 getestet worden, teilte die Kreisverwaltung Mainz-Bingen am Dienstagabend mit.

Zur Gesamtzahl der positiven Tests in der Unterkunft machte die Kreisverwaltung in der Mitteilung keine Angaben. Die Flüchtlingsunterkunft mit 113 Bewohnern war am 19. Mai unter Quarantäne gestellt worden. Auf jedem Stockwerk sei mindestens ein Mensch positiv auf das Coronavirus getestet worden, hatte die Stadt Mainz mitgeteilt, ohne genaue Zahlen zu nennen.