Öffentlichkeitsfahnung läuft 75-Jähriger aus Seniorenresidenz in Weiskirchen verschwunden

Am Sonntagmorgen wendet sich die Polizeiinspektion Nordsaarland an die Öffentlichkeit: Viktor Thielen ist am Samstagmittag gegen 13.15 Uhr aus einer Seniorenresidenz in Weiskirchen verschwunden. Der Vermisste befindet sich laut Polizeiangaben möglicherweise in einer hilflosen Lage.