Weiskirchen : Explosionsgefahr: Mann will sich im Familienstreit am „Gas zu schaffen“ machen

Explosionsgefahr: Mann will sich im Familienstreit am „Gas zu schaffen“ machen

Weiskirchen In Weiskirchen hat ein Familienstreit die Polizei auf den Plan gerufen. Ein 42-Jähriger soll seinen Eltern angedroht haben, er werde sich am „Gas zu schaffen“ machen.

Die Polizei nahm den 42-jährigen Mann nach dem Einsatz am Montagvormittag trotzdem in Gewahrsam. Er soll medizinisch begutachtet werden. Bereits am vergangenen Freitagabend waren Beamte nach Weiskirchen gerufen worden. Der Sohn und seine Eltern sind Nachbarn, sie bewohnen Doppelhaushälften, es gab Streit – den die Polizei zunächst schlichtete.