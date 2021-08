An der Grenze aufgeflogen : Bundespolizei schnappt mutmaßliche Drogendealer aus dem Saarland

Trier/Homburg/Völklingen Ende der Drogenkurierfahrt direkt an der Grenze: Damit hatten offensichtlich einige nicht gerechnet, die nach der illegalen Einkaufstour über Belgien eine vermeintlich sichere Heimreise nach Deutschland antraten. Unter denen, die aufflogen, waren auch Saarländer.

Zum Drogeneinkauf ins benachbarte Ausland und über die Eifel retour in heimische Gefilde: Dies versuchen Drogendealer immer wieder. An vergangenen Sonntag (22. August) aber stoppte die Trierer Bundespolizei einige von ihnen an der deutsch-belgischen Grenze. Auf der A60 in der Eifel gingen ihnen dabei auch Saarländer ins Netz, die auf dem Rückweg waren, wie Bundespolizeisprecher Stefan Döhn auf Anfrage berichtet.