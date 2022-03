Gehaltserhöhung um 5,5 Prozent gefordert : Marburger Bund ruft Ärzte zu Warnstreik auf: Diese fünf Kliniken sind im Saarland davon betroffen

Frankfurt am Main/Saarbrücken Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat für diesen Donnerstag Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Kliniken zum Warnstreik aufgerufen. Diese Kliniken sind im Saarland betroffen.

Der Appell des Marburger Bundes richtet sich an rund 55 000 Ärztinnen und Ärzte aus tarifgebundenen Krankenhäusern. Keine Aktionen geplant sind in Berlin, wo ein eigener Tarifvertrag gilt, und in Hamburg, wo ebenfalls Sonderregeln gelten. Eine notfallmäßige Versorgung der Patienten sei sichergestellt.