Wandern rund um den Glashütter Weiher : Ein kleiner Weiher mit großem Angebot

St. Ingbert Ob Grillen, Wandern, Radfahren oder Entspannen. Der Glashütter Weiher in Rohrbach lässt sich auf vielfältige Weise genießen.

Zwei Naturschutzgebiete rahmen ihn ein. Er liegt im idyllischen Kleberbachtal und ist an allen Seiten von Wald umgeben. Der Glashütter Weiher im St. Ingberter Stadtteil Rohrbach ist ein beliebtes Naherholungsgebiet. Hier trifft man zu allen Jahreszeiten auf Spaziergänger, Wanderer, Radfahrer oder Jogger, auch bei unserem Besuch an einem Dezembertag mit ein paar Sonnenstunden. Rund um das Gewässer sind Wege angelegt. Eine große Liegewiese lädt in der warmen Jahreszeit ein, eine Schutzhütte mit Grillplatz liegt am Waldrand oberhalb des Weihers. Nebenan steht der 1967 erbaute Lindenbrunnen, darüber wurde eine Wassertretanlage errichtet.

Der Glashütter Weiher ist künstlich angelegt, er entstand 1968 durch Aufstauen des Kleberbaches, eines Zuflusses des Rohrbaches. Der Weiher im Blieskasteler Forst, nordöstlich von Rohrbach und südöstlich von Spiesen, misst etwa 460 Meter in der Länge und bis zu 100 Meter in der Breite, die Wasserfläche beträgt zirka drei Hektar. Entwässert wird der Glashütter Weiher über einen „Mönchswerk“ genannten Ablauf. Oberhalb des Weihers ist das Naturschutzgebiet Kleberbachtal ausgewiesen, unterhalb das Naturschutzgebiet Im Glashüttental/Rohrbachtal. Der Weiher verdankt seinen Namen dem Glashütter Hof, an dem ab 1747 eine Glashütte betrieben wurde. Die Glasproduktion lohnte sich aber nicht und so wurde der Betrieb 1954 eingestellt. „Der Grund war, dass die Nachbarglashütten in Friedrichsthal und Merchweiler schon mit Kohle feuerten, die Rohrbacher aber noch auf Holzfeuerung angewiesen waren“, so kann man in einer schön bebilderten Chronik des Rohrbachers Karl Abel („Rohrbach Nostalgie“) nachlesen.