Verdächtige Beobachtung in Rehlingen : Unbekannte brechen an Heiligabend in Mehrfamilienhaus in Wallerfangen ein

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf einer Straße (Symbolfoto). Foto: dpa/Carsten Rehder

Wallerfangen/Rehlingen An Heiligabend ist es in Wallerfangen zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus gekommen. Dabei wurde Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Wie die Polizei Saarlouis mitteilte, ist es am frühen Heiligabend in Wallerfangen-St. Barbara gegen 18.15 Uhr zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus gekommen. „Die Täter verschafften sich, auf bislang nicht abschließend geklärte Art und Weise, Zugang zu einer Erdgeschosswohnung und erbeuteten Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro“, erklärte die Polizeiinspektion Saarlouis. Durch einen aufmerksamen Anwohner konnten die Täter bei ihrer Flucht beobachtet werden, hieß es. Die Täter flüchteten demnach mit einem grauen Auto, vermutlich deutschen Fabrikats, in Richtung Saarlouis.

„Verdächtige Wahrnehmungen“ auch in Rehlingen

Im gleichen Zeitraum kam es laut der Polizei auch zu einer „verdächtigen Wahrnehmung“ im Weidenbornwerg in Rehlingen: Dort seien gegen 18.30 Uhr zwei unbekannte Männer mit Taschenlampen in einem Garten unterwegs gewesen. Die Männer flüchteten jedoch, als die Polizei alarmiert wurde.