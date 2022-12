Vorfall in Wallerfangen : Faustschläge gegen Taxifahrer: Geplanter Bordellbesuch von 24-Jährigem fällt aus

Foto: dpa/Carsten Rehder

Wallerfangen In Wallerfangen ist am Freitagabend ein Streit in einer Bankfiliale eskaliert. Ein 24-jähriger Fahrgast aus Merzig schlug dort zwei Taxifahrern ins Gesicht. Anstatt seines geplanten Bordellbesuchs in Saarlouis musste sich der alkoholisierte Mann der Polizei erklären.

Statt eines Bordellbesuchs in Saarlouis hat am Freitagabend (2. Dezember) ein 24-Jähriger aus Merzig in Wallerfangen Bekanntschaft mit der Polizei gemacht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Taxibetrugs und Körperverletzung.

Was war passiert? Der 24-Jährige hatte sich am Freitag ein Taxi zum Großen Markt in Saarlouis bestellt. Von dort wollte er sich laut Polizei in ein nahe gelegenes Bordell fahren lassen. Während der Fahrt stellte der Taxigast allerdings fest, dass er noch Bargeld benötigt. Er bat den Taxifahrer um einen Zwischenstopp in einer Bankfiliale in Wallerfangen.

